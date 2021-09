Leif Nielsen (foto) og Bjørn Kristensen fra henholdsvis Vallø Lokalhistoriske Arkivforening og støtteforeningen for selvsamme arkiv bliver nu til én og samme forening. Det billiger de to formænd og arbejdet er derfor sat i gang efter generalforsamlinger i de to foreninger. Foto: Erik Nielsen

To foreninger bliver til én

På Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv og Vallø Lokalhistoriske Arkivforening fælles generalforsamling tirsdag 7. september kunne de to formænd afsløre, at foreningerne arbejder på at blive lagt sammen. Og i den sammenhæng blev der vedtaget et forslag om, at en arbejdsgruppe fælles med Arkivforeningen i løbet af vinteren vil udforme en plan for en sammenlægning af de to foreninger til næste generalforsamling.