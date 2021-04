Hvor skal vi hen, du? Kommuneplanen for Stevns kommune er i høring, og tirsdag samt onsdag er der digitale borgmermøder om planen. Foto: Lars Skov

To digitale borgermøder om fremtidens Stevns

Stevns Kommune inviterer tirsdag og onsdag i denne uge til to online borgermøder om den såkaldte kommuneplan, som er i høring lige for øjeblikket.

På de to møder fremlægger kommunen nogle af kommuneplanens vigtige temaer, og alle kan stille spørgsmål undervejs. Temaerne er Bosætning og Natur (tirsdag klokken 19-20.30) samt Klima, Miljø & Erhverv (onsdag klokken 19-20.30). Man kan finde links til begge borgermøder på Stevns Kommunes Facebookside, og man kan finde selve kommuneplanen på kommunens hjemmeside, så det er muligt at følge med i, hvad der tales om.

Kommuneplanen er den plan, hvor borgere og virksomheder blandt andet kan orientere sig om, hvordan kommunen fremover skal forvalte kommunens areal og med hvilken hensigt. Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, men alle kan give deres besyv med ved at deltage i mødet eller afgive et høringssvar til planen.