To brød ind hos Rødvig Fisk

Videoovervågningen viser, at to personer luskede rundt om butikken Rødvig Fisk og dertilhørende lager. Hængelås til lager var efterfølgende klippet op, strømmen blev slukket formentlig for at slukke for lyset i butikken og udenfor. Umiddelbart er intet stjålet, men selve røgeriet af fisk blev fredag forsinket, fordi strømmen var slukket, og indehaver måtte havde en elektriker ud og kigge på det.