To børneinstitutioner ramt af coronasmitte - en institution lukkes til efter nytår

Smitten er afgrænset til to grupper, som nu er hjemsendt til isolation og test.

Der er i går konstateret corona-smitte i Rødvig Børnecenter. Stevns kommune har derfor været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og sammen med dem foretaget en kortlægning af nære kontakter.

I børneinstitutionern Humlebien i Store Heddinge hvor to grupper blev hjemsendt fredag, er der nu fundet yderligere smitte. Smitteopsporingen har derfor besluttet at lukke Humlebien frem til jul, og da Humlebien skulle lukke mellem jul og nytår, lukkes der op her igen den 4. januar.

Stevns Kommune opfordrer fortsat alle børn, unge, voksne og ældre til at følge alle de gode råd og anbefalinger:

Undgå unødig social kontakt.

Bliv hjemme, hvis du ikke er frisk.

Bevar en god håndhygiejne.

Brug mundbind og visir, hvor det er krævet.