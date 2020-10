Foto: Jimmi Larsen

Send til din ven. X Artiklen: To biler mistede deres sidespejle ved sammenstød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To biler mistede deres sidespejle ved sammenstød

Stevns - 23. oktober 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Torsdag kl. 7.38 fik politiet en henvendelse fra pårørende til en 70-årig mandlig bilejer fra Hårlev om, at han havde fået ødelagt sidespejlet i forbindelse med et færdselsuheld med to biler impliceret.

Læs også: Tre biler stødte sammen i vejkryds

Parterne befandt sig nu ved et supermarked i Hårlev, hvor politiet traf både den 70-årige og en 76-årig mandlig bilist fra Store Heddinge som modparten i uheldet. Ved undersøgelse af bilerne kunne politiet konstatere, at begge biler bl.a. manglende deres venstre sidespejle, som var blevet ødelagt i forbindelse med et mødeuheld.

Ingen af parterne kunne med sikkerhed oplyse det præcise uheldssted, som var i nærheden af Klippinge et stykke tid før anmeldelsen. Her var bilisternes mødtes som kørende i hver sin retning, da den 76-årige kørte uden om to cyklister og dermed formentlig kom for langt over i den modsatte kørebanehalvdel, så de to bilisters venstre sidespejle ramte hinanden. Den 76-årige standsede ikke efter uheldet og fortsatte til supermarkedet i Hårlev forfulgt af modparten.

Ingen af parterne var kommet til skade ved uheldet, som politiet har optaget rapport om for at få klarlagt de nærmere omstændigheder.

Politiet i Køge hører gerne fra personer - herunder de to cyklister, der i forbindelse med den ene bilists overhaling formentlig kan have hørt et brag, da bilernes sidespejle ramte hinanden, så uheldsstedet kan blive nærmere fastlagt.