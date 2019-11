På Vejdirektoratets kort er indtegnet de to alternative korridorer, som statsvejen kan forløbe i. Den sydligste af de to linjeføringer er længere, men undgår at skære gennem Vallø Storskov.

Artiklen: To alternativer for statsvejen: nord eller syd for Hårlev

Politikerne får ikke kun ét, men hele to forslag til linjeføringer at vælge mellem, hvis Folketingets transportudvalg prioriterer at sætte statsvejen mellem Stevns og motorvejsnettet på statens investeringsplan. Vejdirektoratet har nu gennemgået de indkomne høringssvar fra den offentlige idé- og forslagsfase i september og på den baggrund besluttet at fremlægge to alternative linjeføringer i den VVM-undersøgelse, som skal udarbejdes frem til sommeren 2021, før en egentlig anlægslov kan vedtages i Folketinget.

