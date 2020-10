Send til din ven. X Artiklen: To Stevns-projekter kan nu realiseres med fondsmilder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To Stevns-projekter kan nu realiseres med fondsmilder

Stevns - 29. oktober 2020 kl. 14:50 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Glæden var til at tage at føle på hos de lokale fondsansøgere, da Nordea-fonden her til morgen offentliggjorde, hvilke projekter, der skal modtage penge i anden runde af udbetalinger fra Her bor vi-puljen.

Mere end hver tredje af de 1300 små byer i Danmark har søgt. Heriblandt et projekt ved Strøby Idrætscenter og et ved Magleby Forsamlingshus, som nu også har fået henholdsvis 974.000 kroner og 497.000 kroner, så projekterne nu kan gennemføres.

Avisen har besøgt de to projektområder, hvor man nu kan gå i gang med at gennemføre en alsidig udendørs bevægelses-bane i Strøby samt et udendørs landsbytorv i forbindelse med Magleby Forsamlingshus.

Ønsket om at samle borgerne på tværs af generationer i et fælles byrum går igen i mange af de forslag, som fonden har valgt at støtte. Heriblandt i de to projekter, som fonden har udset sig på Stevns.

Nordea-fonden vil med puljen inspirere de mindre lokalsamfunds drivkræfter og give plads til de ofte oversete potentialer, som kan samle byen og dens beboere.

- Vi ser puljen som et økonomisk rygstød til de lokale ildsjæle. Mange steder har man foruden vores støtte selv rejst midler via kommunen, lokale indsamlinger og andre fonde, lyder det fra fondsdirektør Henrik Lehmann Andersen.