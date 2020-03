Tirsdag åbner genbrugspladserne på ny

På tirsdag kommer der givet mange fyldte trailere på vejene. Argo genåbner nu genbrugspladserne for alle de, som har brugt coronatiden derhjemme til at få ryddet op på loftet eller gjort haven forårsklar. Det skriver det fælleskommunale affaldsselskab Argo i en meddelelse på Facebook.

På hver plads vil der være adgangsregulering for at forhindre for mange besøgende på samme tid, og det vil også være en god idé at tjekke at argo.dk, inden man kører hjemmefra.

Argo skriver i øvrigt på sin Facebook-side, at de anbefaler, at man kun besøger genbrugsstationen, hvis man har et »uopsætteligt behov«, så man bør altså overveje at blive hjemme, hvis affaldet godt kan vente lidt med at komme af sted.

Åbningstider for genbrugspladserne I Stevns kommune:

Hårlev: https://argo.dk/genbrugspladser/haarlev/

Store Heddinge: https://argo.dk/genbrugspladser/store-heddinge/

Genåbningen af genbrugspladserne sker i øvrigt på baggrund af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed.