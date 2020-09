Timelang debat om budgettet ændrer ikke på skattestigning

En time og tre minutter - så lang tid gik der med at førstebehandle Stevns Kommunes budget 2021 i Holtug Forsamlingshus torsdag aften. Synspunkterne stod skarpt over for hinanden, men ændrede ikke på, at flertalsgruppen står last og brast om rammerne, mens oppositionen uden held forsøgte at drive kiler ind i sprækkerne.