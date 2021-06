Se billedserie Tim Schou har vendt snuden hjem til Danmark og fundet sig en lejlighed i Rødovre. Hans rødder sidder dog stadig dybt i den stevnske muld, og hans hjerte banker stadigt for Stevns. Foto: Erik Nielsen

Tim Schou rækker ud efter stjernerne og har nået månen

Stevns - 13. juni 2021 kl. 06:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

For nylig blev Tim Schou ringet op af den amerikanske rumfarts-administration NASA. Et opkald, som bringer hans musik ud i en helt ny dimension. Samtidig har den tilbagevendende Schou-camp nu udviklet sig til en mini-festival på Stevns med flere kunstnere på programmet. Mød ham her på en tur rundt i hans fødeby.

Tim Schou udgav sit første samlede album med 13 af sine egne kompositioner i april måned. Og sangeren og sangskriveren med de stærke, stevnske rødder har fået gode anmeldelser af debutalbummet Hero/Loser. Således har det velanskrevne, danske musikmagasin Gaffa givet udgivelsen fem ud af seks stjerner.

Der er faktisk blevet taget vældig godt imod albummet, og flere af numrene bliver spillet jævnligt i radioen, og på streaming-tjenesten Spotify er lytte-tallene også for opadgående.

Tim Schou har i en årrække levet som selvvalgt sofasurfer i USA uden en fast bolig. Det har givet ham mange oplevelser, og ikke mindst et »åbent sind«, som han formulerer det. Nu har han dog vendt snuden hjem til Danmark og fundet sig en lejlighed i Rødovre, hvor han er flyttet ind. Og ikke nok med det, så har han friet til sin amerikanske kæreste - som har sagt ja. Derudover er hun blevet overtalt til, at de sammen skal bosætte sig i Danmark.

- Jeg kan bare se en så stor forskel på de sociale standarder i Danmark og USA. Hvis vi skal have nogle børn på et tidspunkt, så er jeg ikke i tvivl om, at Danmark er et bedre sted at vokse op end USA. Og hun har sagt ja til at flytte til herover og blive gift, lyder det glade budskab fra Tim Schou, da DAGBLADET efter aftale møder ham på stationen i hans fødeby: Store Heddinge.

Aftalen er, at vi skal gå en tur ned gennem hans barndoms by for at tage en snak om musikerens liv - lige nu og her, hvor det har taget en stor drejning både privat og professionelt.

Schou-camp i juli Med udgangspunkt i musikken har Tim Schou for femte år i træk planer om at invitere 50 af sine mest hard-core fans på Schou-camp i sommerferien fra 16. til 19. juli. Også i år kommer dette til at foregå på Stevns, hvor han har allieret sig med Teltmesteren på Stevns ved Bjarne Jørgensen, som har stillet sin kæmpe grund på Engmarksvej lige uden for købstaden til rådighed.

- I år bliver det udvidet til en eksklusiv minifestival, hvor Fallulah, Gurli Octavia, Echo Me, Chili, Magly & Gavyn Bailey giver koncerter - ud over mig selv. Og så har jeg bestemt, at holde nogle af billetterne tilbage til lokale fans, og at dele det op, så der også er nogle en-dagsbilletter til henholdsvis lørdag og søndag, forklarer Tim Schou, mens vi går ned igennem Algade og passerer Snurretoppen, hvor han har tilbragt mange timer på scenen i sin barndom.

Hvis man er interesseret i at komme med på årets Schou-camp, kan man gå ind på Tim Schous Facebookside og henvende sig direkte til ham ad den vej eller skrive en mail på timschouonline@gmail.com. Det er først til mølle, som man siger.

Verden skal se Stevns - Jeg vil så gerne vise hele verden, at Stevns har noget at byde på - også når vi taler om kulturoplevelser. Med Schou-camp bliver det så med udgangspunkt i min verden. Det er ikke »Roskilde-festival«, men der vil være mange musikalske indtryk både lørdag og søndag med et afvekslende program, fortæller singer-songwriteren, der skriver og synger på engelsk, men stadig har sine rødder dybt forankret i den stevnske muld.

Rødderne holder ham ved jorden, og de får ham hele tiden til at vende tilbage til sin fødeegn.

Drømmen virkeliggjort Han har siden han var 16-17 år sat alt ind på at skabe sig en levevej ud af musikken. Og det er lykkedes.

- Der skulle gå rigtig mange år, inden mit egentlige debutalbum så dagens lys. Men jeg har hele tiden fulgt mit hjerte, og i dag kan jeg leve af det. Til efteråret kan mine sange opleves på de større spillesteder i både København, Århus og Odense, lyder det fra Tim Schou.

Comeback på månen Selvom Tim Schou har rødderne dybt forankret i den stevnske muld, så har han altid rakt ud efter stjernerne, inden for musikkens verden. Og som en afsluttende historie, så kan den stevnske musiker og dermed avisen nu berette, at han har nået månen.

- Jeg blev i sidste uge ringet op af NASA, der har en musikradiostation, som de bruger, når de sender astronauter ud i rummet. Jeg blev fortalt, at de havde forelsket sit i et nummer fra mit Hero/Loser-album, som hedder: Comeback. Det ville de bruge til at sætte i rotation på deres rumradio, når de skal have folk op til månen. Så man kan vel sige, at min musik nu kommer i rotation på månen, eller noget i den retning. Det er da sjovt at tænke på, siger Tim Schou, da vi er nået hele vejen rundt i den gamle købstad og kommet tilbage til Nytorv.

Gammel kærlighed På torvet tager vi det sidste foto foran smykkebutikken, hvor han husker, at han som 14-årig brugte en formue på et smykke, fordi han havde sagt til en pige, han var blevet forelsket i oppe i Munkegården, at hun kunne vælge, hvad hun ville i butikken.

Sådan er det med Tim Schou - han giver meget af sig selv og går all in i alt, hvad han beskæftiger sig med.