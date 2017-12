Se billedserie Tim Schou har været konstant på farten siden har flyttede til USA for fire år siden, og han lever som selvvalgt hjemløs. Pressefoto

Tim Schou lever som hjemløs og har været på farten i fire år

Stevns - 02. december 2017 kl. 14:56 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikbranchen er ikke et sted, man må stå stille. Det er den nu 30-årige stevnsbo Tim Schou nærmest personificeringen af. For fire år siden flyttede han til USA, og siden har han levet som selvvalgt hjemløs, hvor han konstant har været på farten.

Det fortæller han til BT.

Han var ifølge avisen begyndt at tage job kun for pengenes skyld, og han følte behov for at presse sig selv. Så han forlod Danmark og har ikke haft et fast hjem siden.

- Jeg har overnattet fire nætter på gulvet i et indkøbscenter i Hollywood. Det var helt vildt syret. Jeg har også prøvet at rende rundt som hjemløs i Chicago, hvor jeg af nød måtte holde mig vågen på en bar hele natten, mens en fuld rocker faldt i søvn op ad mig, lyder det fra den 30-årige musiker i BT.

I 2011 vandt han det danske melodi-grandprix sammen med bandet A Friend In London. Siden fik de en femte-plads i Eurovision for sangen »New Tomorrow«.

Og det er ikke fordi, at Tim Schou ikke har haft jobs siden, at han nu går på gaden. Han alternative levevis er selvvalgt for at presse sig selv fremad, understreger han over for avisen.

I løbet af de fire år er han simpelthen blevet afhængig af at være på farten. Udover at rejse meget har han også lavet en hel del velgørenhedsarbejde.

- Det kan være fucking hårdt, når man lige giver hovedet tid til at tænke over tingene, men samtidig har jeg aldrig været mere inspireret. Jeg har aldrig skrevet så mange sange, som jeg gør nu. Jeg rejser cirka 250 dage om året og lærer mennesker at kende på en helt anden personlig måde. Når jeg besøger mine venner, og de har redt op til mig med dyne og puder. Jamen, jeg sætter pris på det på en hel anden måde. Det er fantastisk, siger han til BT.

Tim Schou har udsendt tre nye singler i år og giver en række koncerter i Tyskland i starten af december. Han er derfor i Danmark i øjeblikket.

Sidste år deltog han i øvrigt i det svenske melodi-grandprix. Her havde han skrevet sangen »Kiss You Goodbye« til den svenske Youtube-stjerne Anton Hagman.