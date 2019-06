Se billedserie Tim Schou får en travl lørdag med koncert både på Stevns og i Tyskland. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Tim Schou åbner scenen på Sol over Stevns

Stevns - 12. juni 2019

Tim Schou har et stramt program - dette til trods - er det han og arrangøren af Sol over Stevns nu lykkes med at finde plads i kalenderen til at åbne festdagen på scenen ved Strøby Idrætscenter på lørdag.

Pernille Worm fra arrangør-gruppen er oprigtigt glad for, at det i sidste ende er lykkedes at få singer-songwriter-talentet med de stevnske rødder til at prioritere Sol over Stevns.

- Vi glæder os meget til at opleve Tim Schoupå lørdag 15. juni, og vi er rigtigt glade for, at det kunne lykkes, selvom han skal optræde i Tyskland samme dag. Af samme grund åbner Tim scenen på Sol over Stevns allerede klokken 11.30, forklarer Pernille Worm.

Tim Schou har i flere år levet uden en permanent adresse - en selvvalgt beslutning, som har ført ham rundt i verden, ikke mindst til USA. Nomadelivet har, ifølge ham selv, givet meget værdifuld erfaring og masser af stof til at skrive nye, gode sange.

I starten af 2019 udgav han sin akustiske live EP "Face To Face", som er streamet over en halv million gange.

Hans nyeste single "Acapella" bliver spillet både i dansk, tysk, østrigsk og amerikansk radio og blev udvalgt som ugens Hit Tip på DR P4. Sangen handler om Tims teenageår, hvor barndomskæresten blev til ungdomskæresten - lige indtil voksenlivet ramte. Denne fortælling genfortælles i den tilhørende video, som er optaget i Tim Schous hjemby, Store Heddinge.

Sideløbende med de større scener har han afholdt et væld af intimkoncerter, hvor danskerne får lov at opleve singer-songwriteren helt tæt på. Tims pointe er klar og motivationen stor; alt han skal bruge er en stol og et veloplagt publikum, og så spiller han 100 procent unplugged og akustiske intimkoncerter med sine egne sange.

Han kan netop opleves på Tapperiet i Køge i september, hvor konceptet er mad ved langborde efterfulgt af en akustisk intimkoncert.

Tim har tidligere turneret med Backstreet Boys og New Kids On The Block, sunget med i musicals, supporteret danske Barbara Moleko samt britiske Morcheeba og været feature på flere udgivelser inkklusiv den tyske DJ Felix Jaehn.

Og så var der selvfølgelig også tiden med bandet A Friend in London, der i den grad gjorde ham til et kendt ansigt, da bandet vandt det danske melodi grandprix og gjorde det godt ved det internationale med en femteplads.

Han har iøvrigt flere end 300 sange i bagkataloget.