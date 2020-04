Tilbud om vaccination mod pneumokokker

Alle over 65 år plus kronisk syge tilbydes nu vaccination mod pneumokokker, der kan føre til lungebetændelse. Foto: Mik. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

23. april 2020

Regeringen har besluttet, at alle borgere over 65 år plus borgere med kroniske sygdomme skal tilbydes vaccination mod pneumokokker.

Vaccinationerne skal derfor også tilbydes målgruppen i Stevns Kommune, som netop nu er ved at rulle et program ud.

- Det giver rigtig god mening at vaccinere for pneumokokker, da vi dermed beskytter de mest sårbare borgere mod lungebetændelse, som er en alvorlig sygdom - ikke mindst i disse coronatider. Lungebetændelse kan være livstruende, hvis man er ældre og har en kronisk sygdom, og Stevns Kommunes praktiserende læger står klar til at tilbyde vaccinen, så snart de modtager den. Det ventes at ske i løbet af april, siger centerchef for Sundhed & Omsorg i Stevns Kommune Dorthe Kapler Holmboe.

Allerede her i foråret tilbydes vaccinationerne til en række borgere i Stevns Kommune. Det gælder i første række beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser og personer med handicap. Desuden personer over 65 år, der har en kronisk lungesygdom, hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk), diabetes 1 eller 2 (sukkersyge), kronisk leversygdom og kronisk nyresygdom.

Desuden personer med særlig risiko for pneumokok-sygdom, f.eks. manglende milt eller nedsat immunforsvar, børn med visse kroniske sygdomme samt personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok-sygdom. Alle borgere i disse kategorier skal henvende sig til deres egen læge med henblik på at blive vaccineret, hvis de ønsker det.

Stevns Kommune vil spørge alle borgere på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen, om de ønsker at blive vaccineret. Vaccinationsprogrammet starter onsdag 22. april.

Alle øvrige borgere over 65 år, samt borgere med kroniske sygdomme under 65 år kan i samarbejde med egen læge blive tilbudt vaccinen til efteråret sammen med den almindelige influenzavaccine, oplyser Stevns Kommune.