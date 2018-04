Se billedserie Skal stevnshallen renoveres, som denne skitse viser....

Send til din ven. X Artiklen: Tilbageslag for Stevnshallen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilbageslag for Stevnshallen

Stevns - 16. april 2018 kl. 13:53 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det ser ud til at have lidt længere udsigter end ventet, før stevnsboerne får en moderne version af Stevnshallen på Parkvej i Store Heddinge. Den tidligere kommunalbestyrelses beslutning om en renovering af den nuværende sportshal samt tilbygning af en ny hal, så der både kommer en opvisnings- og træningshal, ser nemlig ud til at smuldre. Det skriver DAGBLADET Stevns mandag.

Det sker efter, at Stevns Ejendomme har kigget nærmere på forudsætningerne i det fremlagte budget. Nu anbefaler forvaltningen i Stevns Kommune direkte at ændre beslutningen fra dengang til en nybygning af en hal. Og med den nuværende budgettering vil det kun være muligt at bygge én hal.

På den baggrund valgte formanden for Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget at tage sagen af dagsordenen på det seneste møde, da det ændrer de politiske forudsætninger for den beslutning, der blev truffet af den daværende kommunalbestyrelse.

- Det ville ikke give nogen mening, at vi sad og besluttede noget, som vi ikke var sikre på, at der er politisk dækning for. Og derfor valgte jeg at tage sagen af dagsordenen, så der nu bliver mulighed for at tage en debat om den nye situation i partiernes bagland, siger Flemming Petersen.

Kommunalbestyrelsens flertal afsatte i oktober sidste år 39,9 millioner kroner til bygning af hallen. Dengang blev en nybygning prissat til cirka 58 millioner kroner.

Men nu peger Stevns Ejendomme på, at der er rigtig mange usikkerheder i budgettet for en renovering og tilbygning, og man konkluderer nu direkte, at man ikke tror på, at budgettet holder. Samlet set vurderer Stevns Ejendomme, at disse usikkerheder alene løber op i 10-15 millioner kroner, og det kan godt være, at det ikke er højt nok sat, hvis eksempelvis gulve og fundamenter også skal renoveres.