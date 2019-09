Se billedserie Vejen ned mod Nytorv fra Algade var spærret søndag. Men man kunne godt komme ned igennem Algade med sin bil. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Til bageren med et helt cykelfelt i bakspejlet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til bageren med et helt cykelfelt i bakspejlet

Stevns - 16. september 2019 kl. 14:14 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nytorv var søndag spærret for biler, så man skulle køre op igennem den ensrettede Algade. Det førte til en del forvirring og uheldige episoder for de bilister, der ikke var klar over eller havde tænkt over, at der denne søndag var cykelløb i Store Heddinge. Således også for Rasmus Englund, der uforvarende havde forvildet sig ind i centrum af købstaden denne søndag.

Læs også: Store Heddinge centrum for cyklernes superliga for en dag

Han har sendt en reportage af sin oplevelse til redaktionen. Og som han slutter sit indlæg af med:

»Jeg vil derfor opfordre til, at man næste gang lukker opløbsstrækningen i respekt for løbet og rytternes sikkerhed. Infrastrukturen vil næppe bryde sammen, hvis strækningen gennem byen spærres for trafik på en ellers jævn, kedelig søndag. Der er jo altid en tosse, som ikke har opdaget, at der er et event i byen. Denne gang var tossen mig.«

Læs resten af Rasmus Englunds søndags-oplevelser herunder om en tur til bageren med et helt cykelfelt i bakspejlet.

En blæsende søndag morgen havde det ældste af mine børn en aftale på det sydlige Stevns. På vejen hjemover spurgte jeg min datter på bagsædet, om vi ikke skulle slå et smut forbi bageren. Bageren er jo altid et weekend-hit, så selvfølgelig skulle vi det.

Ad den sydlige indfaldsvej til Store Heddinge, akkompagneret af P4, gik det stille og roligt.

Ved rundkørslen, som leder ind mod byen, blev vi holdt tilbage af kontrollanter iklædt grønne trafikveste. Hvad det skulle gøre godt for, stod ikke klart før en gruppe cykelryttere i høj fart og en ledsagerbil i lige så høj fart entrerede rundkørslen og svingede til højre ind mod byen. Det var nok den lokale motionsklub, blev der tænkt.

Kontrollanterne gav os lov til at køre, og med små 40 kilometer i timen kørte vi gennem Rengegade til lyden af et stykke popmusik i æteren. Tankerne kredsede om nybagt franskbrød, og øjnene var stadig med søvn. Men da vi nåede torvet, blev mistanken om, at noget var i gære, alligevel vakt. Der var sat afspærring op, og der var et fint opbud af folk. De fleste i almindeligt tøj, men også en del i cykeludstyr og kontrollanter med grønne og orange veste.

Sidstnævnte fægtede med hænderne og bevægede munden med en insisterende mimen. Et umiskendeligt tegn på at man var i vejen og skulle komme af vejen.

Ophidselsen kom op i mig, road rage hedder det på engelsk, for hvad skulle dette postyr dog gøre godt for?

Svaret kom øjeblikket efter, da bakspejlet blev fyldt af en større gruppe ryttere, der faretruende nærmede sig bagsmækken. Så over stok og brosten gik det.

Ved Store Heddinge bibliotek undslap jeg og kunne da begynde at gruble over, hvad jeg havde forvildet mig ind i.

Vel hjemme igen, viste en hurtig søgning på Google, over et stykke velsmurt franskbrød, at der ganske rigtigt skulle være cykelløb på Stevns søndag 15. september.

En glædelig nyhed.

Jeg har set Tour de France siden jeg var helt lille og er generelt begejstret for sporten. Cykelryttere er et hårdhudet folkefærd. De kører stærkt, overhaler og skærer hjørner. Og indimellem slår de sig gevaldigt.

Næste gang Stevns skal være vært for sådan en begivenhed, vil søndagsbilisten i Volvo ned gennem Algade med 60-70 km i timen gerne slippe for at være en del af det. Normalt ville denne fart være at betragte som lettere hensynsløs, og noget man kun foretager sig, når man spiller PlayStation.

Men med et kobbel halsende ryttere i slipstrømmen var den umiddelbare reaktion at sætte farten op. Læserne vil måske undre sig over, hvorfor jeg ikke blot kørte ind til siden? Det banale svar er, at der holdt alle de andre. Jeg vil derfor opfordre til, at man næste gang lukker opløbsstrækningen i respekt for løbet og rytternes sikkerhed. Infrastrukturen vil næppe bryde sammen, hvis strækningen gennem byen spærres for trafik på en ellers jævn, kedelig søndag.

Der er jo altid en tosse, som ikke har opdaget, at der er et event i byen. Denne gang var tossen mig.

Rasmus Englund

Stivangen 2

Store Heddinge

relaterede artikler

Tilskuerne fik cykelløb og hvidvin på første parket 16. september 2019 kl. 14:14

Video og billeder: Kæmpe cykelevent fylder godt op i bybilledet i Store Heddinge 15. september 2019 kl. 13:00