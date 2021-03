Tidsplan holder: Besøgscenter åbner i forsommeren 2022

Det forberedende arbejde er nu i fuld gang i Boesdal, hvor et kommende besøgscenter for Stevns Klint verdensarv forventes at stå færdigt og åbne for gæster fra nær og fjern i forsommeren 2022. Nu er aftalen med en entreprenør også faldet i hak for Fonden Stevns Klint Besøgscenter, som er bygherre af selve bygningen, mens Stevns Kommune står for klargøringen af grunden og udenomsarealerne.