1. Da energiforliget i 2012 var i hus gik hele den store proces i gang, og de første borgermøde om søkabler, kabellægning i land samt placering af transformerstationer gik i gang. Det var Energinet.dk, der stod for projekteringen, og Energistyrelsen og Naturstyrelsen, som tog sig af mødet med borgerne. Efter at have droppet en transformerstation i Magleby Skov og landgang med søkablerne på det nordlge Stevns, blev Rødvig og det sydlige Stevns udgangspunktet for overgangen fra søkabler til landkabler, og i 2015 kom Kriegers Flak-projektet udbud. I 2016 vinder Vattenfall koncessionen. Koft: Energinet.dk

Tidslinje i billeder: Fra ide til havmøllepark

Vattenfall vandt i 2017 koncessionen om at bygge og drive den danske havmøllepark med en pris på 37,2 øre per kilowatt-time, hvilket var verdens laveste pris for en havmøllepark til dato. EU-kommissionen har ydet et tilskud på 1,1 milliarder kroner i forbindelse med at etablerede en fælles netforbindelse mellem Danmark og Tyskland. Og den danske kabelforbindelse ventes at koste 3,5 milliarder kroner, som efter beregningerne vil øge nettariffen med 0,7 øre per kilowatt-time.