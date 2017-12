Thor Grønbæk stiller ikke op igen. To perioder er nok for ham, da han ikke lykkedes med genvalg. Foto: Erik Nielsen

Thor Grønbæk siger endegyldigt stop

Stevns - 14. december 2017 kl. 05:46 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem til nytår er Thor Grønbæk medlem af Kommunalbestyrelsen for Borgerlisten Stevns, og indtil da sidder han også som formand for Social- og Sundhedsudvalget. Ved kommunalvalget i november fik han ikke genvalg med sin nye liste, der blev stiftet i marts i år som en udløber af uoverensstemmelser hos De Konservative, som han oprindeligt var valgt for.

Det Konservative Folkeparti fik i år et godt valg med to mandater, mens Borgerlisten Stevns måtte strække våben med kun 235 stemmer, hvor Thor Grønbæk fik de 137 som personlige stemmer. I 2013, da han stillede op som spidskandidat for De Konservative, fik han 261 personlige stemmer.

DAGBLADET har inviteret ham indenfor til et afskedsinterview efter hans to perioder i kommunalpolitik. Tilbage i 2013 blev han sammen med Jørgen Gregersen valgt ind for Stevnslisten. Han når derfor at sidde i otte år for tre forskellige lister efter en kort periode som løsgænger i foråret 2017.

Thor Grønbæk har bestemt, at det nu er slut med politik. Han stiller ikke op fremover. Og det har han det godt med.

- Det ville lidt som at gå tilbage til en kæreste, der har »dumpet« dig, som han formulerer det.

Om Borgerlisten Stevns overlever, er han ikke ene om at bestemme, men han regner egentlig ikke med det. Han har ikke »næsten« ikke fortrudt noget, men medgiver, at der givet har været ting, som han har kunnet gøre anderledes.

Læs interviewet med Thor Grønbæk i DAGBLADET Stevns onsdag