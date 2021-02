Testcenter udvider åbningstiden

Testcentret for Covid-19 i Hårlevhallen får fra tirsdag i denne uge en mere pendlervenlig åbningstid. Tirsdag og torsdag udvides åbningstiden til kl. 19.

Region Sjælland - som står for driften af testcentrene - imødekommer dermed kritikken fra en række borgere, som har svært ved at udnytte den hidtidige åbningstid mellem kl. 10 og 15. De har fået støtte fra bl.a. borgmester Anette Mortensen (V), som har påpeget, at det er uhensigtsmæssigt i en udpræget pendlerkommune som Stevns, at testcentret lukker allerede kl. 15.

Udvidelsen af åbningstiden sker i en række testcentre i regionen, bl.a. på Jernstøbervænget i Køge - kendt som det gamle posthus.

I Hårlevhallen er der fra denne uge åbent mandag, onsdag og fredag kl. 10-15 og tirsdag og torsdag kl. 10-19.