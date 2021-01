Testcenter flytter til Hårlev

Flytningen sker i forbindelse med, at Region Sjælland opretter et vaccinationscenter i Hårlev, så både test og vaccination kan finde sted samme sted.

- Hårlevhallen er et sikkert sted at samle både test- og vaccinationscenter under samme tag, fordi hallen har en størrelse, hvor vi forsvarligt kan lede folk ind og ud uden, at de møder hinanden. Samtidig er der gode parkeringsforhold ved Hårlevhallen og bedre nærhed til kollektiv trafik, lyder begrundelsen for flytningen fra kommunen.