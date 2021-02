Test på friskoler bliver alligevel en kommunal opgave

For et par uger siden gav det genlyd, at kommunerne ikke blev forpligtet til at teste friskolernes lærere for Covid-19 i forbindelse med genåbningen, og at Stevns Kommune valgte at frasige sig opgaven. Men i forbindelse med denne uges genåbningsplan slog regeringen fast, at det nu bliver en forpligtelse for kommunerne at gennemføre testene i såvel folkeskolen som på fri- og privatskolerne. Det er med andre ord et sundhedsmæssigt princip, der går forud for, hvem der driver skolerne.