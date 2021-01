Artiklen: Test og vaccinationer samles under samme tag

Siden 27. oktober har Stevns Kommune har et corona testcenter ved Plejecenter Stevnshøj i Store Heddinge.

Det nye vaccinationssted, som skal etableres i Stevns Kommune, kommer også til at ligge i Hårlevhallerne, hvor der er god plads indendørs, mange parkeringspladser og kollektiv trafik i nærheden.

Datoen for den første dag med vaccine i Hårlevhallerne er endnu ikke kendt, men det bliver som udgangspunkt ikke før en gang i februar, at der åbnes op for vaccinationer.