Line Krogh Lay (R) må udsætte inspirationsdagen om verdensmål indtil videre. Foto: Henrik Fisker

Temadag om verdensmål er udsat

Stevns - 11. marts 2020 kl. 15:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

stevns: Den planlagte inspirationsdag om verdensmålene, der var planlagt til lørdag 21. marts på Store Heddinge Skole, er udsat som følge af faren for spredning af corona-virus.

- Anbefalingen lyder på at aflyse arrangementer med flere end 1.000 deltagere. Helt så mange deltagere forventer vi trods alt ikke, men det er et arrangement, hvor deltagerne skal netværke på kryds og tværs, og ikke blot sidde stille som ved en koncert eller i en biografsal, og derfor skal vi være særligt opmærksomme, siger Line Krogh Lay (R), der er formand for Udvalget for Stevns Verdensmål og dermed arrangør af inspirationsdagen.

Hun uddyber:

- Vi har et særligt ansvar for ikke at sprede smitte til ældre og andre særligt udsatte borgere, og derfor vil vi hellere være lidt forsigtige og rykke dagen end at tage en unødig risiko.

Udvalget for Stevns Verdensmål forventer at kunne melde en ny dato ud, når der er kommet overblik over situationen med corona-virus.

Ud over inspirationsdagen om verdensmål er Stevns Kommune ved at danne sig et overblik over, hvilke øvrige arrangementer, der finder sted i den kommende tid, og vil herefter træffe beslutning om, hvilke som kan gennemføres, hedder det i en pressemeddelelse fra kommunen.