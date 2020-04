Teknikken stoppede kommunalbestyrelsesmødet

Stevns Kommune måtte torsdag aften opgive at transmittere Kommunalbestyrelsens ordinære aprilmøde på grund af tekniske problemer.

Mødet skulle have været sendt digitalt, fordi coronakrisen ikke tillader et åbent møde med tilhørere. Men teknikken spillede ikke, og flere af de folkevalgte kunne ikke ses, når de talte.

De første tre punkter på dagsordenen blev gennemført med forskellige udfordringer, inden borgmester Anette Mortensen (V) afbrød mødet for at give teknikerne mulighed for at rette op på problemerne.

Men efter 10 minutter kom hendes billede atter på skærmen - nu uden lyd. Kort efter blev transmissionen afbrudt.

Herefter blev mødet genoptaget uden live streamingen til borgerne. Kommunen oplyser, at man fredag vil forsøge at lægge en video op på hjemmesiden fra kommunalbestyrelsesmødet.

Mødet blev forsøgt sendt på hjemmesiden via Microsoft Teams. I marts blev mødet transmitteret via Facebook uden tekniske problemer.