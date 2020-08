André Andersen går solo på scenen, når han opfører »Ensomme mænd med vinger« efter Stevns Teeaterforeningens generalforsamling tirsdag aften i Snurretoppen. Pressefoto Foto: TORBEN SORENSEN/KALABAS

Teatersæsonen indledes med generalforsamling og soloforestilling

Stevns - 28. august 2020

På tirsdag 1. september indleder Stevns Teaterforening en coronasikret vintersæson med at holde generalforsamling i Snurretoppen. Det sker efter et halvt års pause fra alle forestillinger efter, at samfundet blev lukket ned i marts.

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00, hvor forkvinde Lene Vestergård aflægger bestyrelsens beretning og stiller op til genvalg.

Når den formelle del er overstået, overlades scenen til André Andersen, der går solo på scenen med forestillingen: Ensomme mænd med vinger. Entréen til forestillingen er 100 kroner, som samtidig dækker sæsonens medlemskontingent.

I forestillingen møder publikum en Audi, en brumbasse, en ko, en masse ubrugelig viden, verdens bedste julemand og ikke mindst ensomhed, der binder mændenes skæbner sammen. Om mænd med vinger - nogen bogstaveligt, andre i overført betydning, hedder det i omtalen af stykket.

Efter forestillingen er teaterforeningen vært ved en coronavenlig snack. Netop coronaen sætter sit præg på den kommende sæsons forestillinger, der afvikles under mere restriktive former end normalt. Det er ganske enkelt en forudsætning for, at det overhovedet kan lade sig gøre at spille teater.

- Vi har taget en række forholdsregler, som skal gøre det sikkert for både publikum, skuespillere og arrangører at gå i teatret. Vi følger myndighedernes anvisninger løbende gennem hele sæsonen og kommer sikkert til at justere undervejs, siger Lene Vestergård.

Reglerne siger bl.a., at der skal være to meter fra scenekanten til forreste publikumsrække. Publikum skal desuden sidde med en meters afstand til andre tilskuere - dog må man gerne sidde ved siden af dem, som man bor i hus med.

- Vi kan på den baggrund ikke styre et system med faste pladser til publikum, men vi kan følge folk ind til deres pladser, siger Lene Vestergård.

I Snurretoppen betyder det, at man ikke må tage ophold i foyeren, og publikum skal derfor blive i salen i pausen - undtagen hvis de skal på toilettet. I Erikstruphallen benytter teaterforeningen »den halve hal« ud til parkeringspladsen som indgang, og den er stor nok til, at publikum kan opholde sig her før forestillingen og i pausen.