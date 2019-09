Der var ros til bestyrelsen i Stevns Teaterforening - her forkvinde Lene Vestergård (tv.) og næstforkvinde Cæcilie Telling - på den særdeles velbesøgte generalforsamling. Foto: Henrik Fisker

Teaterforening: Billetsalget faldt - medlemstallet steg

Stevns - 07. september 2019

Stevns Teaterforenings generalforsamling tirsdag aften blev lidt af et tilløbsstykke, idet ikke færre end 74 personer mødte op i Snurretoppen. Hvis man fraregner bestyrelsen og de medfølgende ægtefæller, var der stadig 62 medlemmer af foreningen, der var mødt frem. Mange af dem formentlig også for at se sæsonens første forestilling: Den Komiske Tragedie, hvor Mette Rønne i en time og 20 minutter tog livtag med Rollen, der styrer skuespilleren og ikke omvendt.

I sit første år som forkvinde kunne Lene Vestergård glæde sig over et billetsalg på 1853 i den forgangne sæson. Men i dette tal indgår 747 solgte billetter til de fire Klint 2-forestillinger, som blev solgt via teaterforeningens billetsystem. Det betyder, at der er solgt 1106 billetter til teaterforeningens øvrige forestillinger i sæsonen.

Til sammenligning lå billetsalget i sæsonen 2017-18 på 1224, så der er tale om en nedgang på cirka 10 procent. Til gengæld er der stigende efterspørgsel på teaterforeningens børneforestillinger, der normalt spilles lørdag formiddag kl. 11.00.

Men de mange solgte billetter til Klint 2 betød, at teaterforeningen sluttede året med et lille overskud af cirka samme størrelse som sidste års underskud. Det betyder, at økonomien balancerer fint, noterede Lene Vestergård.

Året bød desuden på en lille fremgang i medlemstallet, der nu ligger på 161 mod 154 for et år siden.

Publikum betyder alt

Lene Vestergård gennemgik i sin fyldige beretning hele sidste års sæson med vurderinger af de enkelte forestillinger, ligesom deltagerne i generalforsamlingen fik en omtale af, hvad der venter dem i den kommende sæson.

Forkvinden sluttede sin tale med at takke en række personer - og modtog selv roser fra flere medlemmer for et godt og aktivt arbejde i teaterforeningen. Beretningen sluttede med følgende tak henvendt til publikum ved foreningens forestillinger:

- Vi hører rigtig tit fra teatrene, at der er en særligt nærværende og intens atmosfære, når de spiller for jer. For os. Jeg ved det selv af lang erfaring: Publikums vilje til at se, til at høre, til nærvær betyder alverden for den fælles oplevelse, som en teaterforestilling er.

- Tilstedeværelsen med krop og sanser i samme rum har stadig noget særligt at tilbyde, som peger på fælles betingelser midt i alle vores forskelligheder som mennesker. Det er de oplevelser af at le og græde sammen, at overraskes sammen og at overgive sig sammen, der driver os til at bruge mange, mange timer på teaterforeningen. Belønningen er jeres ansigter efter en forestilling, hvor magien indfandt sig, sagde Lene Vestergård.

Rabat fra første billetkøb

Generalforsamlingen godkendte en vedtægtsændring, der betyder, at man som medlem ikke mere behøver at købe tre billetter pr. sæson for at opnå medlemsrabat. Fremover kommer rabatten automatisk allerede fra den første forestilling, hvis man blot er medlem. Håbet er, at flere vil melde sig ind og dermed styrke medlemsbasen yderligere.

I samme moment godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet fra 60 til 100 kroner for en sæson. Stigningen træder dog først i kraft fra næste sæson, der begynder i september 2020.

Ved valget til bestyrelsen tog forsamlingen afsked med den tidligere formand: Leif Sinius, der gik af for et år siden og indtog en plads som suppleant samt en titel af scenemester i teaterforeningen. Den del får han lov at beholde - med ret til at møde op til bestyrelsens møder.

I årets løb er Kommunalbestyrelsens repræsentant i teaterforeningens bestyrelse: Lars Børgesen flyttet fra kommunen og er dermed udtrådt af bestyrelsen. Siden april har tidligere kommunalpolitiker Leif Nielsen overtaget hans plads, og han blev budt velkommen af Lene Vestergård.

Herefter ser den samlede bestyrelse således ud:

Margrethe Mørkvig, Smørum, Lene Vestergård, Skørpinge, Sine Sværdborg, Strøby Egede, Catarina Nordgren, Strøby Egede, Karen Schatter, Havnelev, Reni Boe Jensen, Lille Torøje, Cæcilie Telling, Rødvig, og Leif Nielsen, Hårlev.

Som suppleanter blev valgt: Jytte Larsen, Gevnø, og Lene Barfod, Hårlev.

Bestyrelsen konstituerer sig senere.