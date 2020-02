Teater reddet fra at gå planken ud

Sådan skriver foreningen i en pressemeddelelse - og for at blive i det maritime sørøversprog, så var Strøby Amatørteater tæt på, at gå planken ud da den gamle og traditionsbundne forening holdt sin årlige generalforsamling på hjemmebanen i Strøby forsamlingshus.

To bestyrelsesmedlemmer havde valgt at trække sig, og ingen nye var kørt i stilling.

Heldigvis var der to aktive skuespillere i form af Christina Marcher og Jacob Børgesen, som meldte sig til de to ledige pladser i bestyrelsen. Foreningen har dermed fået nyt blod og kan ånde lettet op. Men kun for et år, da man i 2021 skal have ny formand og kasserer, da ægteparret Rita og Erik Buch har valgt at trække sig fra bestyrelsen.