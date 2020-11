Teater: Når det begynder at blive koldt om fødderne

I forestillingen møder vi en mand, der gennem hele sit lange liv har været tilsmilet af forsynet. Han har et par aldersbetingede småskavanker. Ellers føler han sig stadig rask og rørig, og han har ikke tidligere skænket livets afslutning mange tanker. Men i løbet af de seneste år har han mistet tre af sine jævnaldrende venner. Og så er Ældre Sagens tidsskrift begyndt at dumpe ind gennem brevsprækken. Det har sat tankerne i gang. Ganske vist har han ikke en formodet udløbsdato, men han vågner om natten, for det er som om, det begynder at blive koldt om fødderne.