Den unge, fremadstormende sanger Katinka Bjerregaard har skrevet alle sange og synger dem i forestillingen: »Jagten på det gode menneske«. Bagefter var der mulighed for at købe et signeret eksemplar af det tilhørende album. Foto: Henrik Fisker

Teater: Hvem har egentlig patent på at være et godt menneske?

I Det Gamle Testamente lever fortællingen om syndens byer: Sodoma og Gomorra ved bredden af Det Døde Hav, hvor indbyggerne horede og drak og lod hånt om alle moralske begreber for god opførsel. Derfor besluttede Gud sig for at brænde byerne af, men inden det skete, gav han frit lejde til de få, som faktisk opførte sig anstændigt. Blandt dem var Lot og hans familie, der fik lov at flygte på betingelse af, at de ikke vendte sig om. Det var dog en fristelse, som Lots hustru ikke kunne modstå, men i det samme, som hun drejede hovedet for at se den brændende by, blev hun forvandlet til en saltstøtte.