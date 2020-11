BaggårdTeatret og Katinka Bjerregaard rejser det principielle spørgsmål, om det overhovedet er muligt at være god i en ond verden. Pressefoto Foto: Ard Jongsma / www.stillwords.com/Ard Jongsma / BaggOErdteatret

Teater: Hvem er det gode menneske egentlig?

Stevns - 20. november 2020 kl. 17:56 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Det er nok de færreste, der kender Karin Michaëlis i dag. Derfor kan der være grund til at repetere, at hun levede fra 1872 til 1950, var en anerkendt, omend kontroversiel forfatter med mere end 70 udgivelser i bagagen, men at hun efter sin død blev næsten glemt. I Svendborg og omegn blev hun desuden kendt for at åbne sit hus på Thurø for flygtninge fra Tyskland - blandt dem den kendte forfatter: Bertolt Brecht. I en ny tid har flere fået øjnene op for hendes forfatterskab, hvor modne kvinders seksualitet, fantasien og barnets verden er centrale emner.

Blandt dem er BaggårdTeatret - egnsteatret fra Svendborg, der i øjeblikket turnerer med forestillingen: Jagten på det gode menneske. Forestillingen tager afsæt i fortællingen om Karin Michaëlis og stiller det principielle spørgsmål, om det er muligt at være god i en ond tid.

På onsdag spiller forestillingen på Erikstrupscenen som sidste skud i bøssen fra Stevns Teaterforening i år.

Som barn i Randers samler pigen Karin på glasskår. Når hun holder det gule skår op foran øjet, er det som at være inde i solen. Karins liv udfolder sig i lyset af verdensbegivenhederne, og mens hun vokser op som et ungt menneske med stærk skrivetrang, tager en mor i den østrigske by Linz sin søn op i armene. Lille Adolf. Krigen rykker nærmere, og kræver, at alle tager stilling. Kan man lave om på virkeligheden uden at skære sig på løgnen?

Bertolt Brecht skrev mange år senere Det gode menneske fra Sezuan. Hovedfiguren Shen Te siges at være skrevet med afsæt i Karin, som delte ud, til hun selv manglede. Karakteren Shen Te - fra Brechts stykke - mødes i Jagten på det gode menneske flere gange med Karin om spørgsmålet: Hvad er et godt menneske?

Desuden møder vi skuespilleren Betty Nansen, Georg Brandes, ægtemanden Sophus Michaëlis og flere andre samtidige forfattere. Hitler gør også, kort, sin entré.

Musikken i forestillingen er skabt af

Katinka Bjerregaard, forsanger i gruppen: Katina, og hun medvirker selv i forestillingen sammen med Meike Bahnsen, Josephine Nørring og Anders Budde Christensen.

BaggårdTeatret opfører Jagten på det gode menneske onsdag 25. november kl. 19.30 på Erikstrupscenen, indgang fra Kronhøjvej 4, Store Heddinge. Forestillingen varer to timer inklusiv pause. Der vil være mulighed for at købe et glas i pausen. Dørene åbnes kl. 19.10. Teaterforeningen sørger for sikker afstand. Alle skal bære mundbind, til de sidder på deres plads. Billetter købes på Stevns Teaterforenings hjemmeside: www.stevns-teater.dk. Priser: 260 kroner (løssalg), 130 kroner (medlemmer), unge under 25 år: 60 kroner.