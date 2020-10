Enkel grafisk fremstilling af en mand i løb - med lange skygger i den smalle lysstribe, der afgrænser mørket. Pressefoto

Teater: Hvem er det, der banker på Danmarks nationale dør?

Stevns - 14. oktober 2020 kl. 17:35 Af Henrik Fisker

Vi lægger ud med en hurtig, lille quiz. Hvem er ophavsmand til følgende citat?

Umenneskelig vil man ikke være, og menneskelig tør man ikke være af hensyn til konsekvenserne.

a. Slaveejer Ernst Heinrich Schimmelmann i 1793?

b. Socialdemokratisk indenrigsminister K.K. Steincke i 1937?

c. Socialdemokratisk udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i 2019?

Det korrekte svar får man, hvis man køber billet til teaterforestillingen: Hvem er det, der banker, som Det Olske Orkester opfører i Erikstruphallen tirsdag 27. oktober kl. 19.30. Quizzen indgår i handlingen, hvor en kvinde vågner midt i et mareridt: et stort indsamlingsshow på direkte tv - og hun kan ikke komme væk! Skærme tændes med billeder af triste børn fra fjerne lande, lysshows bliver afprøvet, kæmpe præmier rulles ind.

Før kvinden ved af det, medvirker hun i den årlige danmarksindsamling: en konkurrence på liv og død om at vinde førsteprisen i humanisme. Reglerne er syrede: Hver gang hun vinder en krone i støtte til udviklingslandene, havner syv kroner herhjemme på grund af ulige handelspolitik, skatteunddragelse og afbetaling på gammel gæld.

Danskernes selvforståelse

Det OIske Orkester har de to sidste år gæstet Stevns Teaterforening med forestillinger fra den nyere danmarkshistorie. I Sukker tog teatret fat på Danmark som slavehandlernation, og i Salt kom publikum med til kamp om danskernes sjæle i slutningen af 1800-tallet - missionsk skam udfordret af social harme.

Nu er teatret nået til tredje del af trilogien, der har fået titlen: En nations selvhad - mellem skam og selvovervurdering.

»I en nutidig ramme med nedslag i 300 års danmarkshistorie retter forestillingen en skarp kritik mod Vestens postkoloniale aktivitet i verden og de nationale konstruktioner, som vi tager for givet. Historien fortælles i et landskab af brugt tøj og midt i havets evige flydende strøm, der forbinder Jordens befolkning. En fortælling om over- og undermennesker, som stadig lever i bedste velgående«, hedder det i oplægget til forestillingen.

Hvem er det, der banker handler således ikke mindst om danskernes selvforståelse og forhold til omverdenen og rammer dermed direkte ned i én af tidens mest betændte og følelsesladede debatter.

- Jeg glæder mig helt vildt til sidste del af trilogien. Det var kærlighed ved første blik mellem det stevnske publikum og den olske fortælling om, hvem vi er, og hvordan vi er blevet det, siger Lene Vestergård, der er forkvinde for Stevns Teaterforening.

Ligesom ved de to første forestillinger - der begge var udsolgte - bliver der oplæg før forestillingen ved instruktør Lotte Faarup. Det sker kl. 18.30, men på grund af corona er der kun 30 pladser, som sælges for 25 kroner, der dækker et glas vin, øl eller vand. Efter forestillingen kommer Lotte Faarup tilbage og tager en samtale med publikum om, hvad de synes om forestillingen.

Teatret Det Olske Orkester opfører »Hvem er det der banker« - tredje og sidste del af trilogien om Danmark. Tirsdag 27. oktober kl. 19.30 i Erikstruphallen. Salen åbnes kl. 19.00. Billetter købes på Stevns Teaterforenings hjemmeside: www.stevns-teater.dk. Løssalg: 260 kr., medlemmer: 130 kr., unge under 25 år 60 kr. Oplæg kl. 18.30 ved instruktør Lotte Faarup. Kun 30 pladser - sælges via hjemmesiden foir 25 kroner, som dækker et glas vin, øl eller vand. Arr.: Stevns Teaterforening.