Anna og Michael Ancher var hver for sig to af de store Skagensmalere omkring 1900. Pressefoto: Per Morten Abrahamsen Foto: Per Morten Abrahamsen

Teater: Annas verden som maler og hustru

Stevns - 21. september 2020 kl. 20:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anna Ancher var omkring 1900 én af landets vigtigste billedkunstnere og det egentlige samlingspunkt for kolonien af Skagensmalere. Men ud over at være en anerkendt maler var hun også kvinde i et mandeunivers, som ud over at stå ved lærredet også skulle udfylde rollen som hustru og mor.

Det er kernen i forestillingen: Annas verden, som Det Flydende Teater opfører på Erikstrupscenen på onsdag 23. september kl. 19.30.

Anna Anchers liv er fascinerende. Hun trodsede forventningerne til de klassiske roller som mor og hustru. Det var ikke let for hende at forene børn og karriere, og omverdenens manglende forståelse for valg og fravalg gjorde det ikke lettere. Anna levede i en tid, der tillod hendes tegnelærer at sige, at hun burde lægge maleriet fra sig og følge sin mand efter devisen: »Malere har vi nok af, men gode mødre bliver der aldrig for mange af«, fortæller Pelle Nordhøj Kann fra Det Flydende Teater. Han spiller bl.a. ægtemanden Michael Ancher i forestillingen.

Men malere som Anna Ancher var der kun én af. Kunstnerisk var hun enestående, moderne og dristig. Fra Europa bragte hun nye strømninger, flygtige penselstrøg, lys og lette pasteller med hjem og lod dem møde lokale og hjemlige motiver. Hun skabte dermed et helt eget univers. Hun ville ikke iagttages og diskuteres, eller »fortælles«. Hun ville huskes for sine malerier.

Stevns Teaterforening har kun sat 100 billetter til salg for at overholde gældende afstandskrav. Det nu skærpede forsamlingsforbud på 50 gælder ikke for teater, biografer og koncertsteder, hvor publikum sidder ned på faste pladser. Men publikum vil blive lukket ind i salen til deres pladser fra kl. 19.

I øvrigt arrangerer Kulturloftet og Stevns Bibliotekerne meget apropos et foredrag ved Lilian Munk Rösing om Anna Anchers Rum - det foregår fredag 2. oktober kl. 19.00 på Store Heddinge Bibliotek.

Det Flydende Teater opfører Annas verden onsdag 23. september kl. 19.30 på Erikstrupscenen, Kronhøjvej 4, Store Heddinge. Dørene åbnes kl. 19.00. Billetter á 260 kroner (130 kroner for medlemmer) sælges på Stevns Teaterforenings hjemmeside: www.stevns-teater.dk.