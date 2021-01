Udlånene på kommunens tre biblioteker er lige nu lukkede for besøgende. Det er dog stadig muligt, at få fat i masser læsestof og anden underholdning ved at reservere hjemmefra eller bruge bibliotekernes digitale tilbud. Modelfoto

Take away på biblioteket fortsætter

Stevns - 10. januar 2021 kl. 19:07

Stevns: Det er fortsat muligt at hente reserverede bøger på biblioteket og at låne lidt ekstra gennem de digitale bibliotekstilbud. Til gengæld aflyser bibliotekerne flere arrangementer, der skulle have været afholdt de næste måneder.

Da Danmark endnu engang lukkede ned, fulgte bibliotekerne med. Men heldigvis er der stadig gode muligheder for at få fat i bøger, film, brætspil og meget andet. I december måned begyndte Stevns Bibliotekerne nemlig at tilbyde en take away-løsning. Det betyder, at du kan reservere bøger og andre materialer hjemmefra og afhente dem ved hoveddøren på bibliotekerne, når materialerne er fundet frem. Og den løsning får bibliotekerne lov til at fortsætte med indtil videre.

- Vi er virkelig glade for, at så mange har benyttet sig af vores take away-tilbud under den seneste nedlukning. Vi oplever flere, der fortæller os, at det gør en stor forskel dem at de stadig kan låne bøger og få nyt læsestof, når de ikke kan se så mange mennesker og mange tilbud er lukkede. Derfor er vi også taknemmelige for, at vi har fået lov til at forsætte den her form for nøddrift af vores biblioteker, fortæller May-Britt Diechmann, som er leder af kommunens tre biblioteker.

Bibliotekerne alle holder åbent for afhentning i et begrænset tidsrum, fem dage om ugen.

Digitale løsninger

Er man mest til at holde sig helt hjemme, fortsætter Stevns Bibliotekerne også med at tilbyde lidt flere lån end normalt på deres digitale tjenester. Det næste stykke tid er det derfor muligt at låne ti film per måned på Filmstriben og lytte til ti lydbøger og læse ti e-bøger hos eReolen.

Har du brug for hjælp til at benytte de digitale løsninger, er du velkommen til at kontakte Stevns Bibliotekerne på mail bibliotek@stevns.dk eller på telefon 56 50 30 70 inden for de gældende telefontider.

Arrangementer udskydes

I slutningen af 2020 lagde Stevns Bibliotekerne op til at indlede år 2021 med masser af arrangementer. Grundet den seneste udvikling omkring covid-19-situationen er det dog blevet nødvendigt at rykke flere arrangementer til senere på året. Det gælder blandt andet Humor som medicin med Erik Lindsø, På eventyr i Canadas vildmark og Tour de chambre-romankoncert med Tine Høeg og Simon Brinck. De nye arrangementsdatoer kan findes på Stevns Bibliotekernes hjemmeside www.stevnsbib.dk