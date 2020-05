Tak til dem, der gør en forskel

Kersti Runland fra Strøby Egede har valgt at mangfoldiggøre nogle af sine malerier i plakattryk, som hun ganske gratis deler ud til sundhedsvæsen, politi, politikere og andet godtfolk, for herigennem at give dem et ekstra skulderklap i denne tid med corona-virus og Covid-19.