Taget med høj fart i glat føre

Den 28-årige blev målt til at køre med en gennemsnitsfart på 84 km/t i byzonen på Køgevej i Hårlev, hvor det er tilladt at køre 50 km/t.

Han fortsatte sin hurtige kørsel ind i en 60 km/t zone med en hastighed på 90 km/t og videre ud på landevejen, hvor han accelererede op til 130 km/t, hvor det var tilladt at køre 80 km/t.

Hele kørselsforløbet blev optaget på video, og den 28-årige blev sigtet for at køre for stærkt. Han blev desuden sigtet for ikke at tilpasse hastigheden efter forholdene, da det var mørkt, vådt og glat føre.