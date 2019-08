Igen i år er der cykelløb med afgang fra Store Heddinge den første tirsdag i august. Foto: Henrik Fisker

Tag turen Stevns Rundt på to hjul

Stevns - 05. august 2019 kl. 13:23 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden blevet en tradition, at cykellryttere fra nær og fjern mødes i Store Heddinge den første tirsdag i august for køre Stevns Rundt.

Sådan har det været i mange år - lige fra dengang, da Stevns Kommune var meget mindre end i dag, og Vallø Kommune var nabokommunen mod nord. Men de tre ruter, som deltagerne kan vælge mellem, holder sig stadig inden for grænserne af den gamle Stevns Kommune.

Turen køres tirsdag 6. august, hvor vejrguderne i skrivende stund ser ud til at tilsmile arrangementet med tørvejr, sol og forholdsvis svage vinde. Salget af startkort begynder kl. 17.00 ved startfeltet på parkeringspladsen foran SuperBrugsen i Store Heddinge. Cyklisterne sendes af sted på højst 50 ryttere ad gangen.

De første, der får lov at køre, er langtursrytterne, der skal køre 75 kilometer. Her vil man især finde motionscyklister i god form, som kommer godt rundt på de stevnske veje og gennem en række landsbyer. Turen går fra Store Heddinge via Sigerslev, Holtug, Gjorslev, Magleby, Klippinge, Arnøje, Hellested, Juellinge, Frøslev (med mulighed for stop ved depot), Lyderslev, Lund, Højstrup, Rødvig, Boesdal, Højerup, ad Højerupvej videre til Renge, Højerup, Boesdal, Lille Heddinge, Skørpinge, Havnelev, Boestofte, Frøslev, Kongeskoven, Erikstrup Mark, Bjælkerup og tilbage til Store Heddinge.

Betingelsen for at køre hele vejen er, at man er tilbage inden mørkets frembrud. Kl. 20.45 spærres for afkørslen på Højerupvej mod Renge, så turen går lige ud til Store Heddinge - den svarer til 50 kilometer ruten, som kan køres af de fleste cyklister, som er i nogenlunde form.

Endelig er der familieruten på omkring 22 kilometer, hvor alle er med. Ruten er lagt, så den ikke krydser de andre ruter med de hurtigtkørende cyklister. Her køres fra Store Heddinge til Sigerslev, Hærvejen tilbage til Sigerslev, Holtug, Gjorslev (med mulighed for stop ved depot), Råby, Holtug, Trommeslagervej tilbage til Store Heddinge.

Prisen for et startkort er 85 kroner for 75 km-ruten, 60 kroner for 50 km-ruten og 35 kroner for 22 km-ruten. Børn under 10 år ifølge med voksne kører gratis.

Igen i år er cykelhjelm et krav for at køre med, og brug af tristyr er ikke tilladt.