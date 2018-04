Tag med John på rejse Jorden rundt

John Risager er pensioneret buschauffør og kendt som manden, der sparede op i fem år for at kunne rejse Jorden rundt med rygsæk. Han rejste med toget fra Hårlev Station 27. juni 2015 og satte først benene på dansk jord 20 måneder senere efter at have rejst 200.000 kilometer gennem 74 lande på seks kontinenter.

Alt dette fortæller John Risager om i et foredrag, som han holder i Store Tårnby Forsamlingshus på tirsdag 10. april kl. 19.00. Det bliver næppe mere lokalt, for det er her - i Store Tårnby - at han bor, og foredraget er kommet i stand via flere lokale foreninger og gode venners hjælp.