Turistaktørerne på Stevns får nu muligheden for at blive bedre til at blive mere synlige i den digitale verden, hvor det meste turisme tager sin begyndelse i den digitale tidsalder, vi lever i. Pressefoto

Tættere samarbejde om turisme og digital synlighed for lokale aktører

Destination SydkystDanmark inviterer på den baggrund til et webinar for aktørerne i Stevns kommune. Her vil der være fokus på den digitale synlighed via blandt andet Google My Business samt vigtigheden og håndteringen af brugeranmeldelser på tværs af flere sociale medier - herunder også Tripadvisor.