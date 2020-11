Grundtesen lyder, at det er svært at tiltrække faglært arbejdskraft til virksomhederne i et udkantsområde. Men der findes muligheder for at bryde cirklen, hvis man har et godt produkt og kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads til sine medarbejere. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Tæt på udsolgt af uddannet arbejdskraft

Stevns - 25. november 2020 kl. 06:05 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

2020 tegner til at blive et vanskeligt år for mange virksomheder, men de problemer, som de slås med, er ikke altid de samme. Billedet er langt fra entydigt, og der kan være store forskelle fra branche til branche, men også fra den ene ende af landet til den anden.

- Det er lidt af et paradoks, at selv om det er krisetid som følge af corona, så er det i øjeblikket købers marked, siger Michael Andersen, der har titel af faglig koordinator i Rekruttering Køge Bugt - et fælleskommunalt samarbejde mellem jobcentrene i Køge og Stevns kommuner.

Med »købers marked« peger han på den faglærte arbejdskraft, der lige nu har sjældent gode vilkår, når de skal vælge arbejdsplads. Det gælder i særlig grad, hvis de ansatte kommer fra et udkantsområde som Stevns, hvor tendensen i en længere årrække har været, at de uddannede medarbejdere trækker mod hovedstadsområdet og de store arbejdspladser.

- På Stevns og i nogen grad i Køge er der ved at være udsolgt på hylderne, når det kommer til uddannet arbejdskraft. Jobcentrene kan især hjælpe med ufaglært arbejdskraft, hvor der har været stigende ledighed i en del brancher som følge af corona. Men hvis en lokal virksomhed skal bruge nye, faglærte medarbejdere, er der ikke mange at tage af, siger Michael Andersen.

Han tilføjer, at jobcentrene pr. definition kun må rekruttere medarbejdere blandt ledige for ikke at optræde konkurrenceforvridende i forhold til private vikarbureauer.

- Det er ikke vores opgave at flytte ansatte fra én virksomhed til en anden, siger han.

Håndværkerfradraget

Som et eksempel på, hvor det er svært at tiltrække faglært arbejdskraft, nævner Michael Andersen byggesektoren.

- Hvis man er en lokal tømrermester på Stevns, kan det være op ad bakke at finde en ny svend, selv om ordrebogen er fyldt. Håndværkerbranchen har aldrig haft så travlt som i år, hvor flere og flere vælger at bruge pengene på at sætte huset i stand eller anlægge en ny terrasse, når de ikke kan komme ud at rejse eller holde store fester, siger han.

I den forbindelse nævner han regeringens forslag om at hæve håndværkerfradraget for at skabe mere gang i hjulene.

- Det er givetvis et populært forslag for borgerne, der gerne vil have lavet nyt på huset. Men dilemmaet er, at det ofte ikke er muligt at finde den faglærte arbejdskraft, som flere ordrer vil efterspørge. Når al faglært arbejdskraft stort set er støvsuget op, er virksomhedernes eneste mulighed at »stjæle« medarbejdere fra hinanden. Og det skaber ikke mere beskæftigelse, siger Michael Andersen.

Et andet eksempel på, at det kan være svært at finde arbejdskraft, finder man i autobranchen. Under vores research til disse temaartikler løb vi over et lokalt autoværksted, hvor indehaveren efter mange år gerne vil gå på pension. Men problemet er, at han ikke kan finde en køber, der vil medvirke til et generationsskifte.

- Autobranchen er presset i coronatiden, fordi vi kører ikke lige så mange kilometer i vores biler som for nogle år siden. I øjeblikket arbejder mange hjemme, og så bliver bilerne slidt mindre end før. Det skal blive spændende at se, om tendensen til mere hjemmearbejde vil fortsætte efter coronakrisen, siger Michael Andersen.

Den pågældende automekaniker har ikke ønsket at medvirke i et interview.

Store regionale forskelle

At der også kan være store regionale forskelle på, hvordan virksomhederne klarer sig, er hotel- og restaurationsbranchen et godt eksempel på, nævner Michael Andersen.

- I København lider hoteller og restauranter stadig hårdt under restriktionerne. I sommer kæmpede de med bestemmelsen om, at udenlandske gæster skulle booke seks overnatninger for at bo i København, og det sendte mange gæster ud i provinsen. Vi kunne se, at der kom løft, da den bestemmelse forsvandt - samtidig med, at forsamlingsforbuddet blev hævet fra 10 til 50 personer, siger han.

Noget anderledes ser situationen ud for hoteller og restauranter i provinsen.

- Efter en meget hård nedlukning i foråret har mange formået at omstille sig. I begyndelsen klarede de sig igennem med take away-mad, og da de fik lov at genåbne, har en del steder på det nærmeste oplevet et boom af gæster. Flere overnatningssteder melder om en rekordgod omsætning i sommer, så året samlet set bliver om ikke godt, så i hvert tåleligt, siger han.

Devisen er, at man som virksomhed skal have sans for at omstille sig.

- Det nytter jo ikke noget, at en god restaurant har mange gæster, hvis den ikke har nogen ansatte til at lave maden og servere den. Her er vi som jobcentre ikke rigtigt leveringsdygtige i uddannede, ledige kokke og tjenere, så derved bliver det i høj grad op til virksomheden selv at profilere sig, siger Michael Andersen.

Den gode fortælling

Her handler meget om, hvordan virksomheden fremstiller sig selv.

- Hvis det lykkes at skabe en god fortælling om sig selv og sit produkt, skaber det en positiv nysgerrighed. Det kan godt være, at lønnen er højere i København, men gider medarbejderen fra Stevns at sidde fast i kø på motorvejen, hvis han kan få et godt job i nærområdet, og der i øvrigt er rart at være, lyder det åbne spørgsmål fra den faglige koordinator.

Han tilføjer, at også kommunen kan bidrage til at holde på den lokale arbejdskraft.

- Nye tilflyttere ser ud over jobmulighederne også på, om der er gode veje, en velfungerende offentlig transport, gode skoler og daginstitutioner og tillokkende kulturtilbud, siger Michael Andersen.