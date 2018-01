Sognepræst Ingrid Salinas - som siden sidste forår har været konstitueret som formand for menighedsrådet i Store Heddinge Sogn - tror nu på, at den langvarige sag bliver løst. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Tæt på fuldtalligt menighedsråd

Stevns - 18. januar 2018 kl. 06:37 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sognepræst Ingrid Salinas gik glad hjem, da hun tirsdag aften havde været til orienterings- og opstillingsmøde i Store Heddinge Sogn.

Her blev der gjort endnu et forsøg på at samle kandidater nok til at fylde de tomme pladser i menighedsrådet ud efter, at biskoppen har udskrevet suppleringsvalg - også kaldet udfyldningsvalg - fordi der nu er under halvdelen af de medlemmer tilbage, som der bør være. Menighedsrådet er dermed formelt ikke beslutningsdygtigt, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

- Vi har haft et godt møde. Vi har stort set en fuldtallig liste, så den langtrukne sag om manglende medlemmer ser ud til at blive løst. Det er jeg meget glad for, siger Ingrid Salinas, som ud over at være sognepræst også har været fungerende menighedsrådsformand siden sidste forår.

Status er, at der efter opstillingsmødet nu kun mangler en enkelt kandidat for, at menighedsrådet er fuldtalligt. Antallet af folkekirkemedlemmer i sognet udløser otte mandater. Tre af dem, der blev valgt sidste år, fortsætter, og hertil kommer fire nye, som blev skrevet på listen tirsdag aften.

De fire nye kandidater er Lene Jacobsen, Marianne Spanget, Rosa Nirvana og Lise Sjølund. De tre, som fortsætter, er Elisabeth Dolmer, Liselotte Kannik Marquardsen og Tabitha Grimstrup. I alt syv kvinder, som håber på et ottende medlem.

- Jeg har kontakt til flere, som vi håber at kunne overtale. Der er både en plads som medlem af rådet og et par pladser som suppleanter, som vi gerne skal have besat, siger Ingrid Salinas.