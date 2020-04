Se billedserie De unge kæmpere i Ji-sig Taekwondo Stevns savner at komme til træning. Foto: Ji-sig Taekwondo Stevns

Taekwondo: Der gik koks i teknikken

Stevns - 23. april 2020

Tomas Patheier havde håbet at kunne træne flere af udøverne i Ji-sig Taekwondo Stevns i Hårlev via Facebook i starten af april. Han savner dem så meget, at han havde oprettet et arrangement, hvor der skulle varmes op, trænes grundteknik, faldteknik og styrketræning.

Men det hele blev ved drømmen og ambitionen. Da det gjaldt, var forbindelsen for dårlig og live-billedet lige så. Det hakkede mere, end godt er, og så måtte idéen lægges ned.

- Der var for meget hak i billedet, så desværre. Jeg tror, at mobilnettet var overbelastet, for det fungerede ikke. Planen var, at jeg skulle lave noget på Facebook Live, som kunne ses med det samme eller senere. Både undervejs og bagefter var billedet bare ikke godt nok, fortæller Tomas Patheier.

Han har dog ikke opgivet en slags hjemmetræning endnu, for næste gang vil han optage en træning, som så lægges på Facebook med en video. Så burde billedet ikke hakke.

- Planen er, at det skal være i denne uge, men alt kan jo ændres i denne tid. Vi må se, siger træneren.

I Ji-sig Taekwondo Stevns er der omkring 35 medlemmer - fra fire til 55 år - og dem vil han gerne se i aktion snart igen. Live eller online.

- Træningen skal laves, så alle kan være med, selv om der er forskelle. Børnene laver jo ikke tingene rigtigt endnu, men det vigtigste er, at de har det sjovt. Jeg savner dem alle sammen, og de savner også os trænere. Da jeg afleverede min søn i skole i fredags, var der mange, der råbte: »Hvornår starter taekwondo?«. Især på børneholdet er det lidt hårdt. Der er 14 på holdet, og de, der kommer ofte, savner det. Det er lang tid uden træning, og det tager hårdt på os alle, siger Tomas Patheier.

Han vil altså gøre et nyt forsøg på at optage en trænings-session og håber, at de alle snart kan mødes på gulvet igen.

Tomas Patheier har overvejet, om kæmperne kunne mødes og træne i mindre fora, men det rette format har ikke kunne findes.