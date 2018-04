Efter ph.d-forsvaret var der gruppefotografering på Holbæk Sygehus. Her ses det stevnske team sammen med projektets ledere. Fra venstre er det sundhedsplejerske Stine Wøldike, Stevns Kommune, sundhedskonsulent Stine Rehn, Stevns Kommune, projektsygeplejerske Rikke Melskens, Holbæk Sygehus, leder af Enheden for overvægtige børn og unge Jens Christian Holm, Holbæk Sygehus, læge og nu ph.d Pernille Maria Mollerup, Holbæk Sygehus, og sundhedsplejerske Christina Olsen, Stevns Kommune.

Syv ud af ti børn tabte sig

Stevns - 06. april 2018 kl. 13:07 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 50 stevnske børn kan takke den såkaldte Holbæk-metode for, at de har smidt overflødige kilo. Siden 2012 har Stevns Kommune været med i et forskningsprojekt, der skal hjælpe overvægtige børn og deres familier, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

73 familier fra Stevns har været tilknyttet projektet, som netop er afsluttet med et ph.d-forsvar. Af specialet bag fremgår, at syv ud af 10 børn har tabt sig efter at have arbejdet målrettet med de anbefalinger, som Holbæk-metoden er kommet med - uafhængigt af børnenes alder, pubertetsudvikling og hvor overvægtige de var, da de startede i behandling.

Navnet på projektet skyldes, at det er styret af Enheden for Overvægtige Børn og Unge, som hører hjemme på Børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Foruden Stevns deltog otte andre kommuner i Danmark. Men efter, at resultaterne er blevet kendt, har ideen bredt sig over hele landet. I dag er der over 1000 børn og unge fra 46 af landets 98 kommuner i gang med Holbæk-metoden.

Ifølge en pressemeddelelse fra Stevns Kommune kan man med meget stor sikkerhed sige, at det netop er Holbæk-metoden, der virker. Metoden har haft en familieorienteret tilgang, hvor det ikke kun er barnet eller den unge, der skal ændre adfærd, men hele familien, der skal ændre livsstil. Dette er ét af de elementer, der gør metoden særlig virkningsfuld, og som faktisk også betyder, at nogle forældre også taber sig, hedder det.

Selve forskningsprojektet sluttede tirsdag, da læge Pernille Maria Mollerup forsvarede sin ph.d om Holbæk-metoden på Holbæk Sygehus. Men tilbuddet om hjælp til overvægtige børn fortsætter. Alene i Stevns Kommune har næsten 200 familier taget imod invitationen til kommunal vejledning. Familier, der har lyst til at benytte tilbuddet, kan kontakte Stevns Kommunes Sundhedspleje. Skriv til sundhedsplejerske Christina Olsen på mail: chriolse@stevns.dk.