Syv portrætter sætter ansigt på Stevns og en verdensarv

Stevns - 04. august 2021 kl. 05:58 Kontakt redaktionen

Gennem syv portrætter giver lokale ildsjæle en smagsprøve på arbejdet for en grønnere fremtid og den samarbejdsvilje som vi har her på Stevns.

Lokale fødevarer i restauranterne, kunstnersamarbejder og bæredygtigt producerede kridt fra klinten. Det er blot nogle af de historier, som gæster ved klinten får en smagsprøve på i en ny portrætserie fra Partnerprogrammet for Stevns Klint. Sådan lyder det fra Verdensarv Stevns i en pressemeddelelse.

Portrætterne findes online, i Klintebussen og hos mange af verdensarvens partnere. Med afsæt i flotte fotos fortæller portrætterne om syv ildsjæle og/eller initiativer, der viser, at Stevns er et dejligt sted, hvor vi sammen finder de gode løsninger og passer godt på vores område.

Glade deltagere -Portrætterne er et rigtig godt initiativ og det var en fornøjelse at være med, fortæller Conny Vies, som deltager på postkortene med sin virksomhed Chalk Copenhagen.

Hun forklarer endvidere, at postkortene er blevet rigtig flotte og det er en fornøjelse at læse lidt om alle de andre partnere, som jo laver rigtig mange spændende ting-

-Partnerprogrammet for Stevns Klint giver os i det hele taget gode muligheder for at lære hinanden bedre at kende, så vi sammen kan skabe en bæredygtig udvikling i vores område. For mig har partnerskabet fx medvirket til, at vi anvender lokale og naturlige materialer til fremstillingen af vores pastelkridt, siger kunstneren med egen virksomhed.

Et helt særligt sted Portrætterne sætter ansigt på nogen af de rigtig mange stevnsboer og verdensarvspartnere, som gør en forskel for Stevns, lyder det fra Tove Damholt, der er direktør i Verdensarv Stevns.

- Her på Stevns er der en skøn vilje og lyst til at klare tingene i samarbejde og til at finde de gode løsninger i fællesskab. Det er netop det, vi vil sætte fokus på, siger direktøren:

-Da Stevns Klint blev verdensarv fik vi jo en særlig forpligtelse til at passe på området i fællesskab, men for Stevns er det ikke noget nyt. Det har nye og gamle stevnsboere gjort her længe inden Unesco anerkendte klinten i 2014. Og nu har vi, med støtte fra LAG og Landdistriktspuljen, fået mulighed for at vise nogen af de mange ildsjæle, som vi er så heldige at have her i Stevns, frem i de her små portrætter.

Bæredygtig turisme Partnerprogrammet for Stevns Klint er et netværk, hvor mere end 110 virksomheder, foreninger og organisationer arbejder sammen om bæredygtig udvikling med udgangspunkt i verdensarven. Partnerprogrammet drives i samarbejde mellem Verdensarv Stevns og Stevns Erhvervsråd.

De syv portrætter: Tingtegneriet

Tusindfrugt

Engvang Frugt og Konference & Hotel Klinten

Pia Frøslev Frederiksen

Chalk Copenhagen

Nielsen og Holstein

Cæcilie Telling