Se billedserie New Orleans Delight - på Harmonien 10. marts.

Send til din ven. X Artiklen: Syv koncerter på tre en halv måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv koncerter på tre en halv måneder

Stevns - 20. december 2017 kl. 13:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturforeningen Spilledåsens forårsprogram

Dressed for Roxette

onsdag 31. januar kl. 20.00 i Snurretoppen

Pris: 225 kroner (200 kroner for medlemmer)

Næst efter Abba er Roxette formentlig det største svenske navn inden for popmusikken. Derfor er det ikke så mærkeligt, at der nu er kommet et kopiband med musik fra 80'erne og 90'erne.

Jesper Lohmann & CC Riders Band

onsdag 7. februar kl. 20.00 i Snurretoppen

Pris: 250 kroner (225 kroner for medlemmer)

I 40-året for Elvis Presleys død turnerer den danske skuespiller og sanger Jesper Lohmann landet tyndt med sit 18 mand store big band og fortolker værkerne fra The King of Rock'n'roll. Koncerten erstatter den aflyste optræden i Spilledåsen i december.

James Rasmussen Trio

onsdag 28. februar kl. 20.00 i Snurretoppen

Pris: 225 kroner (200 kroner for medlemmer)

James Rasmussen er fyldt 80 år, men still going strong som det sidste overlevende medlem af The Four Jacks, som for et halvt århundrede siden var folkeeje i Danmark. Sangene lever endnu og kan høres med akkompagnement fra Søren Engell og Jimmi Koldenborg.

New Orleans Delight

lørdag 10. marts kl. 18.30 / 20.00 på Harmonien

Pris: 300 kroner (275 kroner for medlemmer) inklusive buffet - 150 kroner (125 kroner for medlemmer) uden spisning

En glad aften med dans til traditionel New Orleans-jazz. Septetten omfatter bl.a. den lokale spillemand: Erling Rasmussen fra vallø Station på piano.

Hanne Boel Akustisk Trio

onsdag 4. april kl. 20.00 i Snurretoppen

Pris: 250 kroner (225 kroner for medlemmer)

Danmarks ukronede souldronning er sæsonens sikre satsning i Spilledåsen. Men hun kommer denne gang med et akustisk band, hvilket indikerer, at publikum kan vente anderledes eksempler på hendes stemmepragt - med bl.a. nyfortolkninger af Hanne Boels eget materiale.

Alex Riel & Stefan Pasborg feat. Universe

tirsdag 24. april kl. 20.00 i Snurretoppen

Pris: 250 kroner (225 kroner for medlemmer)

To af Danmarks mest erfarne musikere, når det kommer til rytmisk fusion, indbyder til en aften med et eksperimenterende musikalsk laboratorium med både jazz og rock på programmet. Med sig har de deres Universe, hvor de på skift og sammen kalder gæster ind på scenen - blandt dem Annisette fra Savage Rose og senegaleseren: Dowda Jobarteh, der spiller på det afrikanske strengeinstrument: kora.

Shu-bu Or Not Shu-Bi

onsdag 16. maj kl. 20.00 i Snurretoppen

Pris: 225 kroner (200 kroner for medlemmer)

En aften med genhør med de udødelige hits fra Shubidua med to af bandets originale medlemmer på scenen: Bosse Hall Christensen og Claus Asmussen. Lidt af en satsning at spille Shubidua-sange uden Michael Bundesen, men omvendt er bandets sange nærmest folkeeje på tværs af generationer.

Billetter kan bestilles nu på www.spilledaasen-stevns.dk eller billettelefon 30 57 19 99. Medlemskab koster 50 kroner for et år.