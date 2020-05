Artiklen: Syv gode regler for ikke at tabe modet i en corona-tid

Det er baggrunden for, at Stevns Frivillighedscenter har sendt en hilsen til sine medlemmer, og som de også gerne deler med alle andre.

»Måske trænger I også til et lille løft? Vi har et lille mentalt løft til jer«, skriver Lena Bjerrum Bach og Johnny Andersen, der har deltaget i et såkaldt webinar - dvs. et kursus på nettet. Det handlede specifikt om psykologiske værnemidler under karantæne og lockdown - altså, hvordan vi ikke kun fysisk kan passe på os selv og hinanden, men også psykisk.