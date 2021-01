Symfonisk nytårskoncert bliver aflyst

Af Henrik Fisker For andet år i træk må Stevns Teaterforening aflyse sin koncert med Copenhagen Phil som følge af corona. Sidste år skulle den have fundet sted på hin skæbnesvangre 11. marts, hvor statsministeren lukkede Danmark ned, og i år må de musikglade tilhørere vinke farvel til en nytårskoncert, der var programsat til på mandag 11. januar i Hårlevhallen.

- Vi havde frem til midten af december solgt 106 billetter til de 200 pladser, som vi havde lov til at besætte efter gældende coronaregler. Men da myndighederne meldte de nye, strammere restriktioner ud, gik billetsalget i stå nærmest fra den ene dag til den anden. Og da julenedlukningen blev forlænget frem til 17. januar, var vi nødt til at aflyse, siger Stevns Teaterforenings forkvinde Lene Vestergård.

Hun forsøgte herefter at flytte hele koncerten til februar i håb om, at restriktionerne til den tid vil være lempet så meget, at den kunne gennemføres. Men det viste sig hurtigt at være umuligt at finde en ledig dato, hvor alle de medvirkende kunne deltage.