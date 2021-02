Sydlig vej kan skade Venstres valgkamp

- Jeg tror, at vi har at gøre med en sag, som kan komme til at fylde meget i valgkampen, og som ikke nødvendigvis er positiv for Venstre. Jeg opfordrer både Venstre Stevns og Kommunalbestyrelsen til at tænke videre over, om vi har en god sag, sagde tidligere borgmester Lars Asserhøj (V) med henvisning til planerne om en sydlig statsvej. Foto: Henrik Fisker