Allan Høier og Allan Thorsgaard med et par svenske originaler: Pripps Blå på dåse og Kalles Kaviar på tube. Pressefoto

Svenske skønheder på biblioteket

Hvis lyden af Vreeswijks viser og Bellmanns sange gør dig varm om hjertet, så mød op i Fælleshuset ved Strøby Egede Bibliotek onsdag 2. december mellem klokken 14-16. Her vil der nemlig være festligt besøg af sangeren Allan Høier og guitaristen Allan Thorsgaard, som fremfører en cabaret med kendte danske viser af netop Bellmann, Cornelis Vreeswijk samt Evert Taube. Således lyder opfordringen fra Stevns Bibliotekerne.

De tre svenskere har en lang tradition for at skrive og synge viser, som både er smukke, stemningsfulde og til tider erotiske, dramatiske og humoristiske. Og rigtig mange danskere elsker dem.

Denne eftermiddag besøger duoen Fælleshuset i Strøby Egede med et repertoire, der blandt andet består af Visen om de 18 svaner, Deirdres samba, Pigen i Havanna og Den første gang jeg så dig. De fleste viser fremføres i danske oversættelser, mens enkelte fremføres på originalsproget.

Cabaretten: Svenske skønheder er gratis, men man skal have billet for at få adgang. Billet kan hentes på Stevns Bibliotekernes hjemmeside: stevnsbib.dk/arrangementer eller på ét af de tre biblioteker i Store Heddinge, Hårlev eller Strøby Egede i den betjente åbningstid.