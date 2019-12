Svensk big band fyrer den af i Spilledåsen

Kulturforeningen Spilledåsen har de senere år haft for vane at sætte et big band på plakaten i december. Det er lyden af de gamle, velkendte swingnumre fra 30'erne og 40'erne, der genkaldes for det indre øre - som navnkundige kapelmestre som Count Basie, Glenn Miller og Benny Goodman kunne have iscenesat dem.

Under koncerten vil de genoplive de velkendte og uforglemmelige sange fra big band-æraen med arrangementer fra blandt andre Andrews Sisters' repertoire, f.eks. Rum and Coca Cola, Booggie Woogie Bugle Boy og I Will Be With You in Apple Blossom Time. Der er stadig mulighed for at købe billetter til koncerten. De koster 275 kroner (250 kroner for medlemmer) og kan bestilles på www.spilledaasen-stevns.dk og billettelefon 30 57 19 99 (torsdag og søndag kl. 16.00-19.30 ) eller købes på udsalgsstederne: Staxen Boghandel i Hårlev, tlf. 56 28 60 77, og hos Kontorcenteret i Store Heddinge, tlf. 56 50 33 32.