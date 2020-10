Svend Gønge venter til foråret med at indtage Gjorslev

Folkehelten Svend Gønge havde planlagt at indtage Gjorslev Slot på onsdag 28. oktober, men på grund af truslen om coronasmitte har han valgt at udsætte togtet til onsdag 17. marts næste år.

Alle tilmeldte kan vælge at lade tilmelding og betaling blive stående, så flyttes begge dele automatisk til den nye dato. Man kan også vælge at få billetprisen retur ved at kontakte Charlotte Jensen, mobil 21 93 07 36. Vær opmærksom på, at der trækkes et gebyr på 10. kr. til billetportalen ved afmelding, oplyser arrangørerne.